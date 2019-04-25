شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ورمضان وناصر على "دكة" الأهلى أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجلس على دكة بدلاء الأهلى في مباراة المصري ، كلاً من مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

ويلعب الاهلي مع المصري في الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي