شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن وعيسي وفريد شوقي فى تشكيل المصري امام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمباراة الاهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

Advertisements

ويضم تشكيل المصري ، كلاً من ، أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.