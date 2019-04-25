شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الزمالك" عودة جروس.. حضور 10 لاعبين.. وتدريب على التسديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض اليوم، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية، كان جروس قد ابتعد عن قيادة التدريبات بالأمس نظرا لجلسته مع مجلس الزمالك عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وفقدان قمة الدورى.

وحرص المدرب السويسرى للزمالك فى مران اليوم على تطبيق بعض التدريبات التكتيكيه الخاصة للاعبين أهمها التسديد من داخل منطقة الجزاء وكيفية التصرف بالكرة في الانفرادات بالمرمى.

وشهدت تدريبات الزمالك، حضور بهاء مجدى ومحمد حسن وأحمد مدبولى وكهربا ويوسف أوباما وطارق حامد وعماد السيد ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وعمر صلاح، لاعبو الفريق بينما حصل بقية اللاعبين على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز بعد قرار جهاز الزمالك بأن يكون مران اليوم اختيارى أمام جميع اللاعبين.

وخضع أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك لتدريبات بدنية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال فيما خضع محمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد ويوسف أوباما لاعبو الزمالك لتدريبات فى صالة الجيمانزيوم؛ واكتفوا بخوض تلك التدريبات البدنية.