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أزارو وباسم وياسر وجمعة في تشكيل الأهلي أمام المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها  الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

ويضم التشكيل ، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

 

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