"فيديو" بهدف صناعة أوسة .. إبراهيما نداى يقسو على الإسماعيلى بالثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز إبراهيما نداى مهاجم وادى دجلة الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 65 من فعاليات الشوط الثانى فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز ، بتمريرة طويلة من محمد عبد المنصف " أوسة" حارس دجلة. وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى كالتالى : فى حراسه المرمى.. محمد فوزى. فى خط الدفاع.. طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى واحمد ايمن. في خط الوسط.. محمود متولى ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدى ومحمود صادق وجيه عبدالحكيم . Advertisements في خط الهجوم.. شيلونجو. بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى : محمد عبد المنصف فى حراسة المرمي. ، فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام، فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداى وفى الهجوم.. محمد هلال.

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