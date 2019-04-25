كورة لايف Yalla Goal مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر on sport يلا شوت موبايل نقل اونلاين...

كورة لايف onsport مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر yalla shoot اونلاين يلا شوت حصري اون سبورت، يلتقي النادي الاهلي مع نظيره المصري على استاد المكس وذلك في إطار الدوري المصري لكرة القدم، لقاء غاية في الأهمية بالنسبة للفريق الأحمر إذا أراد المنافسة على اللقب الأصعب منذ سنوات عديدة وسط منافسة ثلاثية بينه وبين الزمالك وبيراميدز، ونقدم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر يوتيوب كورة ستار قبل انطلاقها بالاستوديو التحليلي الرائع.

الاهلي والمصري بث مباشر كورة لايف، تذاع المباراة من خلال قناة on sport و nile sport في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية، بتعليق كلاً من محمد عفيفي وأيمن الكاشف، وسنضيف النقل الحي مشاهدة مباراة الاهلي ضد المصري مباشر كورة اون لاين kora live.

الاهلي والمصري مباشر يلا شوت يوتيوب، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المباراة الهامة بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث سيكون المكسيكي روبرتو جارسيا هو حكم الساحة ويعاونه كريستيان كيابيك وهيرنانديز، أما الحكم الرابع فهو إيريك ميراندا، تابعوا معنا رابط سريع مباراة الاهلي والمصريبدون تقطيع مباشرة.

مباراة الاهلي والمصري مباشر kora star، ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب البطولة بعدما جمع 63 نقطة من 29 مباراة، فيما يأتي خلفه الزمالك برصيد 60 نقطة من 27 لقاء، أما الاهلي فلديه 58 نقطة من 26 ماتش، وننقل لكم تابع يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي والمصري اليوم بث مباشر kora online يلا كورة.

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النقل الحي

نقل يوتيوب مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم، نتمنى أن يحتوي اللقاء على قدر كبير من الندية والتشويق بين اللاعبين على المستطيل الأخضر.

تشكيلة الاهلي الرسمية أمام المصري: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: باسم علي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، صالح جمعة، ثلاثي الهجوم: جونيور أجايي، جيرالدو، وليد أزارو.

ويتواجد على دكة الاحتياط: مصطفى شوبير – حسين الشحات – رامي ربيعه – رمضان صبحي – ناصر ماهر – صلاح محسن – عربي بدر.