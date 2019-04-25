متابعة مباراة الأهلي والمصري أونلاين live HD لحظة بلحظة صورة واضحة بدون تقطيع كورة ستار –...

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم الخميس أونلاين بجودة عالية، في إطار المواجهة التي تجمعهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة التاسعة، وتنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام الثامنة مساءاً، حيث تقام المباراة على أرض ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، وبعد مباراة اليوم يتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري.

ترتيب الأهلي قبل مواجهة اليوم في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بينما يأتي النادي المصري في المركز الرابع الذي يليه برصيد 46 على الرغم من أن عدد المباريات التي خاضها أكثر من عدد مباريات الأهلي، ويسعى كلا منهما للفوز في مباراة اليوم، ففي حالة فوز الأهلي في مباراة اليوم يكون قد أقترب كثيراً من التصدر، بينما يسعى المصري لتعزيز موقفه في البطولة والوصول إلى المراكز المتقدمة منها.

الشوط الأول مباراة الأهلي والمصري

بداية المباراة الآن، من تعليق أيمن الكاشف ومذاعة على قناة ON Sport.

تشكيلة الأهلي أمام المصري

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حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – هشام محمد – جنيور أجاي – صالح جمعة – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

تشكيلة المصري أمام الأهلي

أحمد مسعود – كريم العراقي – محمد جابر – محمود حمد – إيزي أيميكا – إسلام أبو سليمة – إسلام عيسي – فريد شوقي – سعيدو سنبوري- عمر كمال عبد الواحد – أموتو أوستن.