مفاجأة بتشكيل الأهلي لمواجهة المصري

مصراوي - كتب- رمضان حسن: أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للاهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 للدوري، والمقامة على ملعب المكس بالإسكندرية. وفاجأ لاسارتي، المصري بالدفع بباسم علي في مركز الظهير الأيمن، على أن يدخل أحمد فتحي لوسط الملعب. ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: علي لطفي Advertisements الدفاع: باسم علي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول الوسط: حمدي فتحي - أحمد فتحي وسط الهجوم: جيرالدو - صالح جمعة - أجايي الهجوم: وليد...

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