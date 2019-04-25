مفاجآة الأهلي للمصري .. بين إبراهيم سعيد وغالي والبلدوزر وحكاية "أغرب تغيير"

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد ورمضان حسن:

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير للأهلي ضم العربي بدر إلى قائمة الفريق الأحمر التى ستواجه المصري،اليوم، الخميس، التى يستضيفها ملعب "المكس" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19.

ولأول مرة فى مشواره دخل بدر فى قائمة الأحمر المبدئية ليعوض غيابات الأهلي فى وسط الملعب فمن هو؟

العربي بدر المولود فى عام 2001 بدأ مشواره الكروي وهو فى الخامسة من عمره في مركز شباب كفر حكيم بالجيزة (مسقط رأسه) بعد نصيحة والديه لينتقل بعدها بصحبة مدرب يدعي سيد البراجيلي إلى مركز شباب...