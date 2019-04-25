بنزيمة: ألعب كرة قدم من أجل من يحبون المتعة

أكد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، أن أسلوبه في اللعب موجه لهؤلاء الذين “يحبون كرة القدم ويذهبون للملعب لمشاهدة شيء مختلف”، كونه هو نفسه يفهم هذه اللعبة بشكل مختلف، يتمثل في لأنها تقوم على “أهداف وصناعة أهداف وعمل من أجل الفريق”.

في مقابلة مع مجلة جي كيو، تعمق المهاجم الفرنسي بشكل أكبر في طريقة لعبه، موضحاً: “أنا مهاجم حديث أحب تسجيل الأهداف بالطبع، لكنني أحب أيضاً صناعة الأهداف ومساعدة الفريق”.

وأضاف: “لا أعتقد أن دوري ينحصر في هز الشباك، لأنك قد تسجل هدفاً دون أن يفوز فريقك بالمباراة”.

وعن الموسم الحالي الذي يشهده ريال مدريد، أكد بنزيما: “لم يكن عاماً سهلاً على الريال، لكنه كان جيداً على المستوى الشخصي”، مبرزا أنه عمل كثيراً من أجل الفريق.

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وعلى الرغم من أن “الملكي” لم يعد ينافس على أي لقب هذا الموسم، أكد المهاجم الفرنسي أن “الميرينغي” يسعى للفوز بكل المباريات المتبقية.

واعتبر بنزيما أن الانتقادات التي يواجهها النادي الذي سيخرج من هذا الموسم خال الوفاض، تعود إلى كونه “أفضل ناد بالعالم، الأمر الذي يجعل المشجعون يضغطون عليك، والعالم كله يوجه أنظاره نحوك”.

وفي المقابلة، لم يبخل المهاجم الفرنسي بالثناء على مواطنه زين الدين زيدان، الذي اعتبره “مدرب من الطراز الأول”، مضيفاً “مختلف عن باقي المدربين لأنه يمنحك قدر كبير من الطمأنينة والكثير من الثقة في طريقة لعبك”، مبدياً سعادته الشديدة بوجود “زيزو” مع الفريق.

وعن مستقبله، قال بنزيما: “أرى نفسي منخرطاً في كرة القدم دائماً، ربما كمدرب يوماً ما لأنني أحب هذا الأمر كثيراً، وأعتقد أنه شيء مختلف، سيكون أمراً رائعاً أن أنقل كل ما تعلمته لشباب آخرين”.