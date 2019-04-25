يوفنتوس يقرر بيع 3 من نجومه

نشرت صحيفة إل كورييري دي تورينو تقريرا يفيد بأن يوفنتوس يسعى إلى إحداث تغييرات في صفوفه الموسم القادم، خاصة بعد خروجه من ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها أن باولو ديبالا لم يعد اللاعب الوحيد المعروض للبيع من قبل نادي السيدة العجوز، بل هناك أيضا ميراليم بيانيتش وجواو كانسيلو.

ويعاني ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم، حيث خرج من التشكيلة الأساسية للمدرب ماسيميليانو أليغري، وواجه عدة انتقادات نتيجة لمستواه خلال هذا الموسم.

ولم يعد لاعب الوسط البوسني بيانيتش والذي ضمه يوفنتوس من روما عام 2016، غير قابل للبيع بالنسبة للنادي، لكنه يشترط وصول عرض مالي يقترب من 70 مليون يورو قبل التخلي عنه.

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وترى الصحيفة في تقريرها أن كانسيلو الذي استقدمه يوفنتوس من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، لم يكن ملبيا للمدرب في مركز الظهير الأيمن ويرغب باستبداله بلاعب دفاعي.

وذكرت الصحيفة أن أليغري طلب تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين، مدافع ولاعب وسط وظهير أيمن، وأنه قد يعود الموسم القادم لطريقة لعبه التقليدية 4-3-1-2 باستخدام آرون رامسي خلف المهاجمين، ما يعني التخلي عن مركز الجناح مما يجعل استمرار كانسيلو مع الفريق مستبعدا أكثر.

ويسعى نادي السيدة العجوز لاستخدام المال من صفقات بيعه لاعبيه لشراء أحد هدافيه المهمين، كريستيان إيريكسين من توتنهام الإنجليزي والفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد.