اقبال جماهيري كبير على مباراة نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش

امتلأت مدرجات الملعب الزجاجي بأبو تيج مارينا في الجونة، في اليوم نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والمقامة على في الجونة، ويعمل على تنظيمها عمرو منسي مؤسس البطولة.
وحرصت الجماهير على شراء تذاكر المباريات التي ستقام اليوم، والتي تتسم بالقوةوالندية والإثارة، فظهرت المدرجات كاملة العدد.
ويشهد اليوم أربع مباريات، الأولى بين الفرنسية كاميل سيرم والمصرية نوران جوهر التي حققت مفاجأة كبيرة بإقصاء نور الشربيني في الدور ربع النهائي، والثانية بين
والثالثة بين المصنفة الاولى عالميا رنيم الوليلي والأمريكية أماندا صبحي التي فازت على المصرية نور الطيب، و مسك الختام بلقاء النهائي المبكر بين علي فرج المصنف الأول ومواطنه طارق مؤمن.
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