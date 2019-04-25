أحمد الشيخ وهشام محمد يجريان تدريبات بدنية قبل مباراة الأهلي والمصري

خاض الثنائي هشام محمد وأحمد الشخ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام المصري البورسعيدي. مباراة الفريق الأحمر أمام المصري البورسعيدي. واستبعد لاسارتي الثنائي من قائمة الفريق الأحمر التي ستخوض اللقاء بعد قليل. وأدى هشام والشيخ تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء.

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