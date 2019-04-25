شاهد.. جماهير الإسماعيلي تطالب مجلس الاداراة بالاستقالة

أعرب جماهير الإسماعيلي عن حزنهم بعد تلقى الفريق هزيمة قوية من نظيره وادي دجلة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ضمنمنافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.
وطالبت جماهير الإسماعيلي بالتجمع أمام النادي للمطالبة بإقالة مجلس إبرهيم عثمان قائلين :"هذا الوضع الكارثي
ويعاني الدراويش من نزيف نقاط ولم يحقق الفوز منذ خمسة مباريات على التوالي.
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