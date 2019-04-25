بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فندق "توليب ان" بعد تطويره

افتتح اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فندق "توليب ان" بالمدينة الشبابية فى شرم الشيخ بعد تطويره، وذلك بحضور عماد مصطفى المدير الاقليمى لمجموعة فنادق توليب ، النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب .

وقد أثنى وزير الرياضة على كافة أعمال التطوير والتي انتهت بشكل كامل، ويقع الفندق على مساحة ٥٠ الف متر مربع ويحتوى على١٣٤ غرفة وبه مطعم مجهز يسع

ل٥٠٠ فرد وتوجد قاعة مؤتمرات كبرى تسع ٤١٧ دارسا ، حمام سباحة ترفيهى ،جيم متكامل ، ٣ ملاعب خماسى متعددة ، ملعب نجيل صناعى خماسى ،٢ ملعب ترتان بالاضافة الى ملعب كرة قدم قانونى .

كما توجد به قاعات وصالة ومركز معلومات مجهز على مستوى عالى حيث يقوم النادى باستقبال الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية طوال العام .

وأكد الدكتور اشرف صبحى أن الفترة الحالية سوف

تشهد تعاونا مكثفا مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، بنظام حق الانتفاع B.O.T، ونظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP )، مشيرا الي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم الذاتي وترشيد الإنفاق وفقا لرؤية الدولة المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح د.أشرف صبحي أن الفندق سوف يكون جاذبا للمعسكرات الدولية التي تستهدفها المنتخبات العربية والاجنبية من خلال آليات تسويقية مبتكرة.

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واشار ان الفندق سيكون له دورا كبير في استضافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الالعاب الرياضية .

تأتى هذه الزيارة ضمن مجموعة من الفعاليات والافتتاحات التى يقوم بها وزير الرياضة فى محافظة جنوب سيناء فى ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء .