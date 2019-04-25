أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، التي ستقام بعد قليل على ملعب المكس، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 للدوري. على ملعب المكس، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 للدوري. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود. Advertisements خط الدفاع: محمود حمد وإسلام أبوسليمة وعمر كمال عبدالواحد ومحمد جابر. خط الوسط: كريم العراقي وسعيدو سنبوري وفريد شوقي وإيزي إيميكا وإسلام عيسى. خط الهجوم: أجوستون أموتو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجوستون أموتو يقود هجوم المصري في مواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.