أجاي وجيرالدو وأزارو يقودون هجوم الأهلي في مواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الشعلة الأولمبية في مارشال لاسارتي. وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وباسم علي والتونسي علي Advertisements معلول الوسط: أحمد فتحي وحمدي فتحي وصالح جمعة الهجوم: النيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو.

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