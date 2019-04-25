المقاولون يرحب بدعوة تركي ال الشيخ

ابدى مجلس ادارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ترحيبه بدعوة المستشار تركي ال الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لعماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بالمقاولون العرب لقضاء فترة معايشة مع احد المدربين العالميين بعد نهاية الموسم. بعد نهاية الموسم. واكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي ان المجلس تابع اشادة المستشار تركي ال الشيخ بالمدير الفني للمقاولون وتجديده الدعوة له تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم موجها الشكر لمعالي المستشار على اشادته ودعوته . واعلن فتحي موافقة المقاولون العرب والمدير الفني على قضاء فترة المعايشة مشيدا بدور رئيس الاتحاد العربي ومحاولاته للارتقاء بمستوى المدربين الموهوبين في الوطن العربي لما فيه من اثراء لمستوى الكرة اعربية وفي قلبها الكرة المصرية.

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