فاران.. رحلة نجاح مع كرة القدم بشاهدة الملكي والديوك

يحتفل اللاعب الفرنسي رافائيل فاران نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعيد ميلاده الـ26 اليوم،حيث ولد في 25 أبريل 1993 بمدينة ليل الفرنسية.

وخلال مشوار النجم الفرنسي مع الساحرة المستديرة، لعب لفريقين وهمها ريال مدريد ولانس الى جانب اللعب لمنتخب فرنسا.

واستطاع فاران خلال مشواره حتي الان ان يحقق العديد من البطولات مع منتخب فرنسا وريال مدريد وهو الاعب رقم 11الذي توج بكاس العالم ودوري الابطال وثالث لاعب من ريال مدريد يتوج باللقبين في موسم واحد بعد سامي خضيرة لاعب منتخب المانيا وروبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل.

ونال فاران ثقة المدربين الثامنية الذين تناوبو تدريب الملكي منذ انضمامه حتي الان، واستطاع ان يحقق الالقاب مع زيدان ومورينو وانشلوتي.

لانس.. محطة انطلاق فاران نحو العالمية

بدأ فاران مشواره مع فريق لانس الفرنسي

حيث شارك مع الفريق في 23مبارة استطاع ان يسجل خلالها هدفين ومن خلال تالقه انضم الاعب ليرحل عن الفريق في صيف 2011

رحلة تألق مع ريال مدريد

انضم الاعب الي صفوف ريال مدريد في صيف 2011مقابل 10مليون يورو ضم الملكي ليكون بديل للمدافع البرتغالي ريكاردو كارفاليو الذي تعرض الي الاصابة ونجح الاعب مع الفريق وسجل العديد من الانجازات حيث يلعب للريال منذ صيف 2011وحت الان حيث شارك في 272مبارة مع الملكي سجل خلالها 12هدف واستطاع ان يحقق العديد من الالقاب مع الفريق تحت قيادة العديد من المدربين وحقق 17لقب وهي .

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دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)،

كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (2).

حقق دوري الابطال مع انشلوتي 2014و3القاب مع زيدان كذالك كاس العالم الاندية لقب مع انشلوتي ولقبين مع زيدان ولقب وحيد مع سولاري الدوري الاسباني استطاع ان يحقق اللقب مع جوزيه مورينيو وزيدان في 2012و2017بينما حقق كاس المالك 2014تحت قيادة انشلوتي وحقق السوبر الاوروبي في مع انشلوتي وزيدان

أغلى الألقاب مع منتخب فرنسا

المستوي الدولي مع فرنسا شارك الاعب مع المنتخب منذ 2013شارك في 53مبارة سجل مع الديوك 3اهداف وخلال وكان ضمن الاعبين الذين وصيف اليورو حيث غاب عن النهائي بسب الاصابة وخسرة فرنسا اللقب لصالح البرتغالي وحقق مع المنتخب الفرنسي كاس العالم 2018 الذي اقيم بروسيا علي حساب كرواتيا ليتوج باللقب ويكون 3لاعب يجمع بين لقب دوري الابطال وكاس العالم ويفكر الاعب الفرنسي في الخروج من ريال الصيف القادم خاص وانه استطاع ان يحقق جميع البطولات مع الفريق ويبحث ريال مدريد عن خليفه له .