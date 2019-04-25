رياضة | سبب واحد يمنع الزمالك من فسخ تعاقد مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب واحد يمنع الزمالك من فسخ تعاقد مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء رفض الإدارة فسخ التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن جروس الشرط الجزائي في عقده يصل إلى مليوني و200 ألف دولار بقيمة موسم التعاقد وهو ما يقف عائقًا أمام فسخ التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تفضل الانتظار إلى نهاية العقد في 26 مايو القادم وتبقي راتب شهر واحد فقط له مع الفريق قبل رحيله عن الفريق بشكل رسمي.

إدارة الزمالك كانت قد وضعت قيمة شهرين كشرط جزائي في فترة المفاوضات الأولى مع جروس بعدما حضر إلى الجونة لكنهم وقتها تراجعوا عن التعاقد معه وجددوا الثقة في خالد جلال قبل أن يجدد المفاوضات معه قبل بداية الموسم الكروي الجاري ويتعاقدوا مع جروس وهو ما دفع الأخير لوضع قيمة سنة كاملة كشرط جزائي.