رياضة | مدبولي يخوض تدريبات منفردة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يخوض تدريبات منفردة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أحمد مدبولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الخميس بملعب النادي، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الاحمال .

كما خضع محمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد ويوسف أوباما لاعبو الزمالك لتدريبات في صالة الجيمانزيوم؛ واكتفوا بخوض تدريبات بدنية ، خاصة أن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين حرية الحضور في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.