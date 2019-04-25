رياضة | رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن عقوبة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي بعد تهمة سوء السلوك.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد وجه لمدرب تشيلسي ساري تهمة سوء السلوك على هامش اعتراضه على حكم لقاء بيرنلي في اللقاء الماضي والذي انتهي بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين في ملعب ستامفورد بريدج.

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ذكرت صحيفة الديلي ميل، أن الاتحاد الإنجليزي وقع عقوبة مالية على ساري بدفع 8000 جنيه إسترليني بعد قبوله تهمة سوء السلوك في مباراة بيرنلي الإثنين الماضي.

الجدير بالذكر أن ساري مدرب تشيلسي انفعل على حكم اللقاء في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تعمد لاعبي بيرنلي إضاعة الوقت في الوقت الذي كان يحتاج فيه تشيلسي تسجيل هدف الفوز.