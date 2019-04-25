رياضة | بالتفاصيل.. سيراميكا كليوباترا يخوض فترة تحضيرية "40 يوما" قبل بداية فترة الإعداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. سيراميكا كليوباترا يخوض فترة تحضيرية "40 يوما" قبل بداية فترة الإعداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتنسيق مع معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بالنادي، خوض فترة تحضيرية للاعبي الفريق، قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقرر شعبان خوض فترة تحضيرية تبدأ من يوم السبت 4 مايو 2019 وحتى 18 يونيو 2019، بحضور كل اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي، وكذلك كل المعارين في مختلف الأندية، واللاعبين المميزين من فرق قطاع الناشئين.

وتشمل تلك الفترة خوض العديد من المباريات الودية، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين، بسبب طول المدة ما بين الموسمين، ويتخلل تلك الفترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وبعد نهاية الفترة التحضيرية يوم 18 يونيو، يحصل اللاعبون على راحة سلبية لما يقرب من 18 يوما، ثم العودة لانطلاق فترة الإعداد يوم السبت الموافق 5 يوليو 2019.