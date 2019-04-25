رياضة | "الجدد" سر تأخر الإعلان عن الراحلين في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجدد" سر تأخر الإعلان عن الراحلين في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن متابعته لعدد من لاعبي أندية الدوري الممتاز، من خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة، تمهيدا التعاقد مع بعضهم، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وحرص عبد العاطي، على عدم الإعلان عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من التعاقد مع بعض اللاعبين الذي تم طح أسمائهم على أدارة النادي، لتدعيم صفوف الفريق، قبل بدء فترة الاعداد للموسم المقبل.

وكان فريق أسوان، توج بطلا للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ليتأهل مباشرة للدوري الممتاز، بعد تصدره المجموعة الأولى.