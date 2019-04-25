رياضة | إشادة خاصة من جروس لحارسي الزمالك

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أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمستوى عماد السيد وعمر صلاح حارسي مرمى الفريق في تدريبات اليوم، حيث تألق الثنائي في التصدي للعديد من الكرات أثناء المران الذي خاضه اللاعبون بالتسديد على المرمى وسط متابعه من المدرب السويسري.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية