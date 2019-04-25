رياضة | حافلة الأهلي تصل إلى ملعب المكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل إلى ملعب المكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب المكس بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وقام اللاعبون بتفقد أرضية الملعب، فور الوصول إلى ملعب اللقاء المقرر له مساء اليوم ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الخميس نظيره المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.