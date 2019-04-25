رياضة | بالعلامة الكاملة.. نادي المنيا يستحوذ على جميع بطولات دوري المنطقة هذا العام وفريق 97 يحصد اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالعلامة الكاملة.. نادي المنيا يستحوذ على جميع بطولات دوري المنطقة هذا العام وفريق 97 يحصد اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت فرق قطاع الناشئين بنادي المنيا حصد البطولات هذا العام، وتمكن فريق النادي مواليد 97 لكرة القدم من الفوز ببطولة دوري المنطقة، عقب التغلب على فريق بني مزار بثلاثية نظيفة، في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب مطاي اليوم الخميس.

وشهدت المباراة تألق كبير للاعبي المنيا، وسيطرة تامة على المباراة واحراز 3 أهداف سجلها كل من : محمد عبد السميع، وكريم حسن، ومحمد محسن.

وبذلك الفوز تكون فرق قطاع الناشئين بنادي المنيا قد حققت الفوز وحصد جميع بطولات دوري المنطقة هذا العام، حيث حصد البطولات فرق ( 97 ، 99 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ).

ويقود فريق المنيا مواليد 97 كل من: محمد رؤوف، ومحمد خيري مدربي الفريق، و حسن السيد مدرب حراس مرمى، وسامر سيد مدير مالي وإداري، والدكتور محمد علي طبيب الفريق، بينما يتولى ياسر عبدالوهاب مهمة إدارة قطاع الناشئين.