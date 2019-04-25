رياضة | يوفيتش يخدع برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفيتش يخدع برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود حالة من الاستياء لدى مسؤولي ناديي ريال مدريد وبرشلونة بسبب صفقة لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وريال مدريد يشعران أنه تم خداعهما في صفقة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت وممثليه يحاولون المزايدة على اللاعب للحصول على أعلى سعر ممكن، وقد أصبح من الصعب جداً نقل الصربي إلى إسبانيا، ووجهته تبدوا أقرب إلى البايرن أو باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن فرانكفورت قد تعاقد مع اللاعب الصربي بشكل نهائي بعدما كان معارًا في الموسمين الماضيين من بنفيكا، ووقع يوفيتش عقدًا حتى 2023.