رياضة | سبب يمنع بقاء إيسكو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب يمنع بقاء إيسكو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك صعوبة في الإبقاء على إيسكو ضمن صفوف نادي ريال مدريد وذلك رغم رغبة الفرنسي زيدان في وجوده مع الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يريد إبقاء فرانشيسكو إيسكو في الفريق ولكن بعض الأعضاء من النادي يريدون بيعه.

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وأوضحت الصحيفة أن إيسكو قد شارك مع زيدان في 4 مباريات بشكل أساسي من ضمن 6 مباريات وهذا يعكس أهميته داخل تشكيلة الفريق وإعجاب زيدان بإمكانياته مقارنة بالمباريات القليلة مع سولاري.

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أنه على الرغم من وضع إيسكو ضمن خطط إدارة بيريز لإنعاش خزينة ريال مدريد بعد انتقاله إلى أي نادِ آخر.

وقال زيدان عن رحيل إيسكو في 14 إبريل الحالي: "هناك العديد من اللاعبين يمكنهم تدعيم خزينة الفريق بالمال وهناك لاعبون رائعون وأندية كثيرة ترغب في شرائهم ولكن ليس هذا جديداً وإيسكو لاعب مهم لنا ويعجنبي ولكن سنرى ماذا سنقرره".