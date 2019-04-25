انت الان تتابع تفاصيل خبر "لا خمور" بنهائي كأس إنجلترا احتراماً للمسلمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 06:49 مساءً - أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مباراة نهائي كأس إنجلترا هذا الموسم "لن تشهد التقليد المتبع بتقديم المشروبات الكحولية للفريق الفائز"؛ احتراماً للأديان التي تحرّم الكحوليات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم.

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان رسمي، إن القرار يأخذ في الاعتبار "اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للشرب في إنجلترا".

وأشار إلى أن "الفريق الفائز سيمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاته في مسابقات الاتحاد الإنجليزي، بداية من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".

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ومن المقرر أن يحتضن ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وواتفورد، في الـ18 من مايو المقبل، وتتزامن المباراة مع شهر "رمضان" لدى المسلمين، الذي يبدأ فلكياً في السادس من الشهر القادم.

ويضم الفريقان 4 لاعبين مسلمين، ثلاثة منهم يلعبون ضمن صفوف مان سيتي؛ وهم: الجزائري رياض محرز، والألماني إلكاي غوندوغان، والفرنسي بنجامين ميندي، إضافة إلى مواطن الأخير عبد الله دوكوري، الذي يحمل قميص واتفورد.

يُذكر أنه جرت العادة على تقديم مشروبات كحولية وخمور للاعبي الأندية المتوّجين بمسابقات الاتحاد الإنجليزي، في ذروة احتفالاتهم بالألقاب والبطولات.