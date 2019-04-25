الان تتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الأستاذ ماجد العريني. ويضم التشكيل الجديد: عبدالعزيز بن سعود العريفي الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى فيصل بن علي الداود طلال بن عون القحطاني Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.