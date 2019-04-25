شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة «المكس».. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق المصري البوسعيدي، في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

مواجهة اليوم هي المواجهة رقم 117 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 116 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 63 مباراة. وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة. فيما خسر الأهلي في 19 مباراة.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي، بينما كانت آخر المواجهات في السابع من أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق ساليف كوليبالي، ووليد أزارو.

Advertisements

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 161 مناسبة من خلال 91 لاعبًا، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا.

رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في 5 مناسبات.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام المصري في 55 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباك نظيفة امام الأهلي في 25 مباراة.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978-1979، وسجل رباعية الأهلي حينها «فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم». والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها «علاء إبراهيم، هدفان، وحسام حسن، هدفان».