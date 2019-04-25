شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يقود تدريبات خططية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات لاعبي الفريق الذين خاضوا المران، اليوم الخميس، حيث حرص المدرب السويسري على تطبيق بعض التدريبات التكتيكية الخاصة للاعبين أهمها التسديد من داخل منطقة الجزاء وكيفية التصرف بالكرة في الانفرادات بالمرمى.

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كما خضع أحمد مدبولي، لاعب الفريق، لتدريبات بدنية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، بملعب النادي، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان، مدرب الأحمال.

كما خضع محمود عبدالمنعم «كهربا» وطارق حامد ويوسف إبراهيم «أوباما»، لتدريبات في صالة الجيمانزيوم؛ واكتفوا بخوض تدريبات بدنية، خاصة أن السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين حرية الحضور في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي، الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.