كانسيلو يكشف سر تفوق رونالدو.. ويبرز دور سباليتي معه

أشاد جواو كانسيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، اليوم الخميس، بمواطنه وزميله في الفريق، كريستيانو رونالدو.

وقال كانسيلو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "لاستامبا" الإيطالية: "كريستيانو لديه الموهبة والتفاني في العمل، وهذا يجعله أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.. ليس من قبيل الصدفة أنه فاز بـ5 كرات ذهبية".

وأضاف: "إنه رياضي رائع ومحترف، علينا نحن كشباب أن نتعلم منه.. لقد تحسنت كثيرًا خلال عام واحد هنا، وبعدة طرق.. عندما تتدرب مع الأفضل، فإنك تتحسن تلقائيًا أيضًا".

وتابع: "في هذا العام تعلمت الكثير، مع أناس وأصدقاء رائعين.. أريد أن أستمر في يوفنتوس، وأواصل كتابة مستقبلي هنا".

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وأردف: "عندما وصلت إلى إيطاليا كان هذا تغييرًا جذريًا بالنسبة لي، التكتيكات هنا أمر أساسي.. سباليتي (مدرب إنتر ميلان) ساعدني كثيرًا أيضًا في تعلم المفاهيم الدفاعية، أنا ممتن له".

وواصل الدولي البرتغالي: "بالنسبة لي الأشهر التي قضيتها في إنتر ميلان، كانت مهمة جدًا.. وقد سمحوا لي بالانتقال إلى يوفنتوس، النادي الأفضل في إيطاليا".

واستطرد: "ماسيمليانو أليجري (مدرب اليوفي) أحد أفضل المدربين في العالم، هو شخص رائع، ولا زال يتعين عليّ أن أتعلم الكثير منه".

وختم كانسيلو: "داني ألفيس (ظهير البيانكونيري السابق) يعد ملهمًا لي ويعجبني كثيرًا.. أتابعه منذ أن بدأت لعب كرة القدم".