محمد عبد الموجود يتوج بذهبية أفريقيا للجودو...

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جدة - عمرو شويل توج محمد عبد الموجود لاعب منتخب الجودو بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم بالبطولة الإفريقية لجنوب أفريقيا بعد التغلب على لاعب المغرب. كما توج أحمد على بالمركز الثالث محققا الميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب الجزائر في نفس الوزن . Advertisements وتنافس لمياء الزنان لاعب منتخب السيدات على ذهبية البطولة بوزن ٥٧ كجم. يذكر أن مطيع فخر رئيس الاتحاد حصر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى و التى تقام على هامش البطولة.

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