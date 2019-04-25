شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يحتفلون فى غرف خلع الملابس بعد رباعية الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو الزمالك مواليد 99 بالفوز على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 4 / 3 فى قمة بطولة الجمهورية، في المواجهة التى جمعت الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين. وأشار لاعبو الزمالك اثناء الاحتفال فى غرفة خلع الملابس برفع علامة أربعة مشيرين للأهداف التى سجلت فى شباك الأهلى فى بطولة الجمهورية للناشئين. Advertisements ونجح الزمالك فى السيطرة على مجريات الأمور ومعظم فترات المباراة، وأضاع عدة فرص وانتزع الأبيض الفوز المهم وسجل الأهداف حسين فيصل هدفين وإيهاب يوسف وهانى رشدى.

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