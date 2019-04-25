شكرا لقرائتكم نقابة الإعلاميين تقرر إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سعده نقيب الاعلاميين إيقاف مدحت شلبى عن التعليق لنهاية الموسم، بعد قرار مجلس إدارة النقابة. Advertisements وكان مدحت شلبي علق على مباراة الزمالك وبيراميدز الماضيه، و خالف ميثاق الشرف الإعلامي أثناء تعليقه على اللقاء. وقال: " أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنه محدد المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقاً للقانون 93 لسنة 2016 الذي يجزم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة".

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