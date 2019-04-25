شكرا لقرائتكم اتفاق شفهي بين سيرجيو ليون وليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن سيرجيو ليون مهاجم فريق ريال بيتيس، توصل لاتفاق شفهي للانتقال لصفوف ليفانتي في الصيف المقبل.

وذكر موقع "كادينا سير" على الإنترنت أن هناك مزاعم بان ليون "30 عاما" ، والذي سجل 11 هدفا بالدوري في موسم 2017 - 2018 ، توصل لاتفاق مع النادي الذي يقع في مدينة فالنسيا.

ولكن، هذه الصفقة تعتمد على مستقبل المدرب كيكي سيتين، مدرب بيتيس، الذي سيرحب ببيع اللاعب، الذي يمكن إقناعه بالبقاء في فترة الانتقالات الصيفية.