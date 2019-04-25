شكرا لقرائتكم دورتموند يفقد جهود زاغادو وبيتشيك أمام شالكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني جهود اكسيل زاغادو ولوكاس بيتشيك في مباراة الديربي أمام شالكة يوم السبت المقبل بالدوري الألماني لكرة القدم.
وقال لوسيان فافري مدرب دورتموند :زاغادو سيغيب، بيتشيك هناك احتمالية لدخوله قائمة الفريق، لكنها فرصة ضئيلة للغاية. وأضاف: أتمنى أن يكون ماريوس فولف جاهزا للمباراة يوم السبت.
ويعاني زاغادو وبيتشيك من الإصابة التي تعرضا لها أمام فرايبورغ يوم الأحد الماضي.
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