شكرا لقرائتكم دورتموند يفقد جهود زاغادو وبيتشيك أمام شالكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني جهود اكسيل زاغادو ولوكاس بيتشيك في مباراة الديربي أمام شالكة يوم السبت المقبل بالدوري الألماني لكرة القدم.

وقال لوسيان فافري مدرب دورتموند :زاغادو سيغيب، بيتشيك هناك احتمالية لدخوله قائمة الفريق، لكنها فرصة ضئيلة للغاية. وأضاف: أتمنى أن يكون ماريوس فولف جاهزا للمباراة يوم السبت.

ويعاني زاغادو وبيتشيك من الإصابة التي تعرضا لها أمام فرايبورغ يوم الأحد الماضي.