فيديو.. مهاجم الإسماعيلي يهدر 3 فرص سهلة أمام وادي دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهدر النامبيبي شليونجو مهاجم الاسماعيلي ، 3 فرص في اقل من 3 دقائق قبل نهاية الشوط الاول ، أمام وادي دجلة ، ليحرم الدراويش من إدارك التعادل أمام الفريق الدجلاوي .
ويتقدم دجلة بهدفين عن طريق حسام عرفات أمام الاسماعيلي في المباراة التي تجمعهما علي استاد بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع 30 في الدوري المصري .
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