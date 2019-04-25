فيديو .. عرفات يعزز تقدم دجلة بالهدف الثانى فى مرمى الإسماعيليى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز حسام عرفات مهاجم وادى دجلة تقدم فريقه على الإسماعيلى بالهدف الثانى فى الدقيقة 24 بالشوط الأول فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز . وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى كالتالى : فى حراسه المرمى.. محمد فوزى. فى خط الدفاع.. طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى واحمد ايمن. في خط الوسط.. محمود متولى ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدى ومحمود صادق وجيه عبدالحكيم . في خط الهجوم.. شيلونجو. Advertisements بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى : محمد عبد المنصف فى حراسة المرمي. ، فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام، فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداى وفى الهجوم.. محمد هلال.

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