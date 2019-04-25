شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يتوج بذهبية البطولة الإفريقية الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد عبد الموجود لاعب منتخب الجودو بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم بالبطولة الإفريقية بجنوب أفريقيا بعد التغلب على لاعب المغرب. كما توج أحمد على بالمركز الثالث محققا الميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعب الجزائر في نفس الوزن . Advertisements وتنافس لمياء الزنان لاعب منتخب السيدات على ذهبية البطولة بوزن 57 كجم. يذكر أن مطيع فخر رئيس الاتحاد حضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى و التى تقام على هامش البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الموجود يتوج بذهبية البطولة الإفريقية الجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.