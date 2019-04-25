شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و المصرى .. 7 أرقام للفريقين قبل موقعة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى باستاد المكس .

ويحتاج الأهلي للفوز الليلة بشدة من أجل استعادة ثقة جماهيره التى تأمل أن يتوّج فريقها ببطولة الدوري هذا الموسم ومن أجل مزيداً من الاستقرار داخل الفريق بعد الخروج الأفريقي والسقوط المحلي أمام بيراميدز .

ويرصد ”الخليج 365” 7 أرقام لـ"الاهلى و المصرى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: