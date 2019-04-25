سوبر كورة : شباب الزمالك بـ 9 لاعبين يهزم الأهلى 4-3 فى مباراة مثيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 99، فوزا هاما على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 4 / 3 فى قمة بطولة الجمهورية ، في المواجهة التى جمعت الفريقين على مجمع ملاعب الأهلى. لمتابعة التقرير كامل إضغط هنا..

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