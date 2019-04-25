انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد استبعاده من جائزة "الأفضل".. صلاح يتلقى ضربة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - تلقى النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، ضربة جديدة بعد أيام من استبعاده من جائزة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي" هذا الموسم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم (2018-2019)، وعرفت غياب "الملك المصري"، الذي استبعد في 20 أبريل الحالي من قائمة "الأفضل"، التي حصدها في الموسم المنصرم، رغم تصدره قائمة الهدّافين برصيد 19 هدفاً.

وشهدت التشكيلة هيمنة لمانشستر سيتي بوجود 6 لاعبين، مقابل 4 لليفربول مُطارده المباشر، إضافة إلى لاعب وحيد من مانشستر يونايتد، هو متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا.

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ويتصدر مانشستر سيتي صدارة "البريميرليغ" برصيد 89 نقطة، متفوقاً بنقطة وحيدة على ليفربول، قبل ثلاث جولات من صافرة نهاية البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم.

تشكيلة "البريميرليغ" المثالية:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي)، والإنجليزي ألكسندر أرنولد، والهولندي فيرجيل فان دايك، والاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيرناندينيو، والبرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينغ، والألماني ليروي سانييه (مانشستر سيتي).