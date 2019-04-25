انت الان تتابع أول رد من المقاولون العرب على عرض تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

تركي آل الشيخ

ثمن نادي المقاولون العرب، عرض تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، للمدرب عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، لقضاء فترة معايشة مع مدرب عالمي، وذلك بعد المجهود والأداء الكبير الذي يقدمه النحاس رفقة المقاولون هذا الموسم، حيث يقود مدافع الأهلي السابق ذئاب الجبل لتقديم نتائج رائعة هذا الموسم، حيث يحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الرابع، مما دفع مجلس إدارة ناديه لتجديد تعاقده لموسم إضافي قبل نهاية الموسم لمزيد من الاستقرار.

وقال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بالذئاب، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس: "نتوجه بخالص الشكر والاحترام لتركى آل الشيخ على إصراره على دعوة ابننا عماد النحاس لفترة معايشة مع مدربين أجانب كونه رئيسا للاتحاد العربى، لما يمثله من دعم إلى الرياضة المصرية والعربية، واكتساب الخبرات

Advertisements