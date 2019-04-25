انت الان تتابع «صلاح الملهم وأزمة ركلات الجزاء واللقب».. كلوب يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد صلاح شخص ذكي للغاية، وذو تأثير كبير، وألهم الناس.. نعم فاتته حصة تدريبية واحدة، لكنه سيتدرب اليوم.. ولو كان قد طلب مني الذهاب للحفل معه كنت قد انضممت إليه

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بنجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للقاء الريدز أمام هيدرسفيلد تاون، والذي سيحتضنه استاد أنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد جالفارم، انتهى بفوز الريدز بهدف نظيف، أحرزه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

كلوب عن صلاح: "أنا فخور [بجائزته]، يوجد الكثير على التليفزيون والصحف، وفي معظم الوقت لا نقول أشياء ذكية.. محمد شخص ذكي للغاية وذو تأثير كبير، لقد ألهم الناس، لقد بدا رائعًا في لباسه الرسمي. واو! فاتته حصة تدريبية واحدة، لكنه سيتدرب اليوم. لو كان قد طلب مني [الذهاب للحفل معه] كنت قد انضممت إليه! صلاح

كلوب عن صلاح: "أنا فخور [بجائزته]، يوجد الكثير على التليفزيون والصحف، وفي معظم الوقت لا نقول أشياء ذكية.. محمد شخص ذكي للغاية وذو تأثير كبير، لقد ألهم الناس، لقد بدا رائعًا في لباسه الرسمي. واو! فاتته حصة تدريبية واحدة، لكنه سيتدرب اليوم. لو كان قد طلب مني [الذهاب للحفل معه] كنت قد انضممت إليه! صلاح عاد، والسفر هذه الأيام ليس مشكلة، ستكون مشكلة أكبر إذا تعطلت سيارته واضطر إلى المشي!"

وأردف مدرب ليفربول: "من المهم جدًا أن يكون لديه [صلاح] رأي، وينشر هذا الرأي للعامة، وأقول دائمًا إن كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، لقد كان [صلاح] رائعًا، والتقى الكثير من الشخصيات المشهورة".

وغاب محمد صلاح عن مران الريدز أمس الأربعاء قبل المواجهة المنتظرة أمام هيديرسفيلد تاون؛ حيث كان صلاح قد حضر حفل مجلة تايم لتكريمه؛ كونه في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، وهو الحفل الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر صلاح الحفل الذي بدأ مساء الثلاثاء، وظل حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ثم عاد إلى إنجلترا، ولم يلحق بالمران.

استعرض الموقع الرسمي لنادي ليفربول صور مران الفريق الأربعاء، ولم يتواجد صلاح في أي صورة من الصور الخاصة بالمران، علمًا بأن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا متساويًا مع كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والجابوني أيرك أوباميانيج.

وتحدث كلوب عن أزمة ركلات الجزاء: "ميلنر أشبه بالآلة في هذه اللحظات، إنه يتمتع بالخبرة الكافية. لقد كان في هذا الموقف كثيرًا. لديه الأسلوب الصحيح للتعامل، وميلنر يتدرب على ذلك [ركلات الجزاء] و هو ليس الوحيد. [محمد] صلاح يصبح أفضل وأفضل وأفضل".

وواصل مدرب ليفربول: "ميلنر هو من ذوي الخبرة. كانت لديه ركلات جزاء مهمة في حياته. إنه يعلم أن الأمر كله يتعلق بكيفية الحفاظ على جسمك في الموضع الصحيح والتقنية الصحيحة، ثم القيام بالأمر، لقد أضاع [ميلنر] ركلة جزاء في مباراة مهمة للغاية إذا كُنت على حق، لكنه مثل الآلة. يطفئ جميع المشاعر، ويضع الكرة في المرمى. هذه هي الطريقة لتقوم بالأمر".

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يوم الأحد الماضي، أثارت لقطة نقلتها الكاميرات خلال مباراة ليفربول وكارديف سيتي -التي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين، على استاد كارديف سيتي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018-2019- الجدل بين كل المتابعين للقاء.

وأظهرت كاميرات بي إن سبورت حوارًا بين محمد صلاح وجيمس ميلنر قائد ليفربول، وطلب صلاح تسديد ركلة الجزاء التي نجح في الحصول عليها بعد الإعاقة التي تعرض لها من مدافع كارديف داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وبعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول أمسك نجم الريدز بالكرة؛ لكي يسدد هو، إلا أن جيمس ميلنر ذهب وحصل على الكرة ورفض تركها لصلاح، وهو الأمر الذي أثار غضب محمد صلاح.

كما تحدث كلوب عن ديربي مانشستر: "كانت النتيجة التي كنت أتوقعها، لقد حاول لاعبو مانشستر يونايتد فعل ما بوسعهم، لم يحالفهم الحظ في لحظات، لكنهم لم يتمكنوا من مجابهة السيتي.. ومانشستر يونايتد لم يساعدونا، لماذا يجب أن نساعدهم؟!".

وردًا على فترة الانتقالات المقبلة، قال كلوب: "هل ستكون أكبر نافذة انتقالات لِـ'ليفربول؟ لا. وعلى الأرجح لا. لكن عيوننا مفتوحة دائمًا، ولن نوقع مع لورينزو إنسيني. إنه لاعب جيد للغاية ولديه عقد طويل الأجل مع نابولي. لن نحاول حتى فعل ذلك".

وتحدث كلوب عن المنافسة على اللقب، قائلآ: "إذا فزنا في مباراتينا المقبلتين، فسيتم تحديد الفائز باللقب في اليوم الأخير، وسيكون ذلك مميزًا للغاية. هذا ما نركز عليه، وهذه هي المرة الأولى التي نحاول فيها أن نصبح أبطالاً [في الدوري]، وليست آخر مرة. في الموسم الماضي كنا متخلفين بفارق 25 نقطة. كل شيء جيد، وسنواصل السير. في النهاية سيكون هناك فريقٌ واحد فقط هو البطل".

وأردف مدرب ليفربول: "هيدرسفيلد، نيوكاسل، وولفرهامبتون. لسنا بحاجة للتلخيص والتحدث عن الموسم. لن يكون هناك أي ندم طالما قدمنا قصارى جهدنا، وهذا ما فعلناه طوال الموسم".

كما تحدث كلوب عن تطور الفريق، خلال الفترة المقبلة: "بالنسبة لي، فريقي هو فريق الموسم، لقد عملنا معًا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. من الطبيعي تمامًا [أن تتطور] إذا كانت لديك الإمكانات للقيام بذلك. إنهم في سن مثالي. لديهم مساحة كبيرة للتحسن. لن تتفاجأ بعد الآن إذا كنت جيدًا، ولن تشعر بالإحباط بعد الآن إذا لم تكن جيدًا جدًا".

وواصل كلوب: "الأمر كله يتعلق بفعل الأشياء الصحيحة مرارًا و تكرارًا. لايزال لدينا مساحة للتحسن، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، إنها أفضل جودة عرفتها على الإطلاق في الحصص التدريبية. أحب أن ميلنر ذَكَرَ سيمون (مينوليه). إنه أفضل حارس احتياطي في البريميرليج، 100، ما زال يتخذ خطوات ويتحسن منذ العام الماضي، شخصيته وسلوكه شيءٌ رائع".

ويحتل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 88 نقطة، جمعها من 35 مباراة، فاز في 27 وتعادل في 7 وخسر في 1، وسجل الفريق 79 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

في المقابل يحتل يتذيل هيديرسفيلد تاون جدول ترتيب البريميرليج، حيث يأتي الفريق في المركز العشرين، برصيد 14 نقطة، جمعها من 35 مباراة، فاز في 3، وتعادل في 5، وخسر 27، وسجل الفريق 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 69 هدفًا.