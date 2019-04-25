انت الان تتابع كلوب يوجه رسالة لصلاح بعد استبعاده من تشكيل الأفضل بإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

محمد صلاح وكلوب

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بنجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للقاء الريدز أمام هيدرسفيلد تاون، والذي سيحتضنه استاد أنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، غدًا الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد جالفارم، انتهى بفوز الريدز بهدف نظيف، أحرزه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

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وقال مدرب ليفربول: "محمد صلاح شخص ذكي للغاية وذو تأثير كبير، لقد ألهم الناس.. لقد بدى رائعًا في لباسه الرسمي. واو! فاتته حصة تدريبية واحدة لكنه سيتدرب اليوم. لو كان قد طلب مني [الذهاب للحفل معه] سأود أن أنضم إليه". وغاب صلاح عن مران الريدز أمس الأربعاء؛ حيث كان قد حضر حفل مجلة تايم لتكريمه كونه في