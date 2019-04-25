انت الان تتابع الجبلاية: هجوم الأهلي دفعنا إلى اللجوء لحكام المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

اتحاد الكرة

كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة لجأت إلى حكام أمريكا اللاتينية، لمباراة الأهلي والمصري، بسبب الهجوم الذي تتعرض له الفترة الأخيرة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي كان دائم الهجوم على لجنة الحكام لاستقدام حكام أجانب سبق لهم التحكيم في الدوري السعودي، وهو ما دفع اللجنة للجوء لحكام المكسيك، علمًا بأن المباراة سيديرها الحكم المكسيكي الدولي روبرتو جارسيا، ويعاونه جارسيا، أندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، بجانب الحكم الرابع إيريك ميرندا.

Advertisements

وتابع بأن لجنة الحكام بدأت مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم حكام لمواجهة الزمالك والإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل في الدوري، رغم عدم إرسال الزمالك المقابل المادي المطلوب، إلا أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة، خاطب اللجنة عبر "واتس آب" وطلب منهم مخاطبة اتحادات أوروبا بناءً على طلب الزمالك شفويا تعيين