الان تتابع برشلونة القوي يستعد للتتويج بطلا للدوري الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

سيتوج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في حال فوزه على ضيفه ليفانتي، المهدد بالهبوط بعد غد السبت، في أول خطوة نحو أمله في حصد كافة ألقاب الموسم.

ويتصدر فريق المدرب ارنستو بالبيردي، المسابقة بفارق تسع نقاط عن أتليتيكو مدريد مع تبقي أربع مباريات للفريقين على النهاية لكن برشلونة، المتفوق في المواجهات المباشرة على أتليتيكو، قد يتوج باللقب قبل أن يلعب في كامب نو في حال خسارة أتليتيكو على أرضه أمام ريال بلد الوليد.

وفي حال تعادل أتليتيكو، صاحب المركز الثاني ستمنح نقطة واحدة فقط أمام ليفانتي اللقب 26 لبرشلونة في تاريخه والثامن خلال 11 عاما أمام جماهيره ليؤكد هيمنته على الكرة الإسبانية لأكثر من عشر

سنوات.

ولن يتسلم برشلونة الكأس حتى آخر مباراة في الموسم على أرضه أمام خيتافي في 12 مايو ايار المقبل.

وبدأ النادي الكتالوني الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر المحلية ومع الاقتراب من اقتناص الدوري يمكن للفريق أن يتوج بلقبه المحلي الثالث عندما يواجه بلنسية في نهائي كأس الملك في 25 مايو المقبل.

لكن اللقب الذي يتطلع له الفريق هو دوري أبطال أوروبا الذي هيمن عليه ريال مدريد في اخر ثلاثة مواسم خاصة وأن المباراة النهائية ستقام في العاصمة الإسبانية.

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وقد يلجأ بالبيردي، لإراحة بعض لاعبيه أمام ليفانتي قبل استضافة ليفربول الأسبوع المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال ما يؤكد جدارته باللقب الذي لم يقترب منه أحد سواه طوال الموسم.

صدارة مبكرة

وتصدر برشلونة المسابقة منذ مطلع ديسمبر الماضي، عندما تقدم على اشبيلية وأتليتيكو بينما عانى ريال مدريد من موسم كارثي ولم يكن من المرشحين للفوز باللقب حتى استعاد بعض بريقه في فبراير الماضي.

وتفوق برشلونة على غريمه التقليدي وأبرز منافسيه على اللقب بفارق 12 نقطة عندما تغلب على ريال مدريد 1-صفر في سانتياجو برنابيو في مارس الماضي.

ولم يبتعد أتليتيكو عن المنافسة حتى خسارته 2-صفر أمام برشلونة مطلع الشهر الحالي ما زاد فارق الصدارة إلى 11 نقطة لصالح النادي الكتالوني ليواصل مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب.

وقال سيرجيو بوسكيتس، عقب فوز برشلونة 2-صفر على الافيس، الثلاثاء الماضي: “نحن سعداء للغاية بما قدمناه طوال الموسم، الآن نتطلع لمباراة السبت للتتويج باللقب على أرضنا وأمام جماهيرنا، حققنا إنجازًا تاريخيًا خلال السنوات القليلة الماضية”.

وخسر برشلونة مرتين فقط هذا الموسم وكانت آخر هزيمة مطلع نوفمبر على يد ريال بيتيس.

وأضاف لاعب وسط برشلونة: “نستحق هذا اللقب لأننا كنا الأفضل طوال الموسم”.

وسيقطع ريال مدريد رحلة قصيرة يوم الأحد المقبل، لمواجهة المتعثر رايو فايكانو بينما سيزور خيتافي فريق ريال سوسيداد في سعيه لاقتناص المركز الرابع لأول مرة.